الوزير الأول بالنيابة يشرف على افتتاح يوم للمغتربين الأفارقة

أشرف الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات، على افتتاح اشغال يوم الجاليات الأفريقية المنظم في إطار الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية الذي تستضيفه الجزائر، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية.

ويأتي هذا اللقاء الثاني من نوعه على مستوى القارة في إطار المساعي الرامية إلى استعادة وتعزيز التواصل بين الجاليات الإفريقية في المهجر وذوي الأصول الأفريقية مع قارتهم الأم. والتأكيد على الأهمية البالغة لمساهمة كل من الجاليات الإفريقية وذات الأصول الإفريقية في تنمية القارة. ودورها البارز في الحفاظ على روابط وثيقة وقوية بين مختلف الأجيال المتعاقبة.

‎وستعرف فعاليات هذا اللقاء جلسات نقاش حول المواضيع ذات الصلة باهتمامات الجاليات الأفريقية. وكذا التفكير وصياغة مقترحات عملية مبتكرة حول أفضل السبل لتعزيز دورها ومساهماتها في تنمية القارة وازدهارها.