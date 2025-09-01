الوزير الأول بالنيابة يعقد اجتماعا مع الولاة

أشرف سيفي غريب، الوزير الأول بالنيابة، اليوم الإثنين، بقصر الحكومة، على افتتاح أشغال اجتماع تنسيقي بولاة الجمهورية.

الإجتماع تم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، و ذلك بحضور إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وإطارات الدولة على المستويين المركزي والمحلي.

ويتناول هذا اللقاء التنسيقي الافتراضي، المحاور المرتبطة بالدخول المدرسي و الجامعي، التحضير لموسمي الخريف والشتاء. فضلا على محاور ذات صلة بوتيرة التنمية المحلية و التكفل بانشغالات المواطنين. و كذا حركية الاستثمار الاقتصادي على المستوى المحلي.

