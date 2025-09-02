الوزير الأول بالنيابة يقف على آخر التحضيرات لمعرض التجارة البينية الافريقية بقصر المعارض 

وقف اليوم الثلاثاء، الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، على آخر التحضيرات بقصر المعارض الصنوبر البحري. الذي يحتضن معرض التجارة البينية الافريقية 2025 IATF.

ويقام معرض التجارة البينية الإفريقية في طبعته الـ 04 خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025 بمشاركة دولية واسعة.

كما يمثل هذا المعرض انعكاسا مباشرا لسياسات الدولة الجزائرية الرامية إلى التحفيز الاقتصادي. وتنمية المبادلات التجارية النوعية وبناء علاقات شراكة إستراتيجية مع عمقها الإفريقي والعالمي.

