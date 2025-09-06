الوزير الأول بالنيابة يُرحب بكل الكفاءات للمشاركة في تصنيع السيارات

أشرف الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم السبت، على مأدبة غذاء بفندق الأوراسي على شرف أبناء الجالية الوطنية المشاركين في معرض التجارة البينية الإفريقية.

وكشف الوزير الأول بالنيابة، في كلمة له بالمناسبة، عن تسجيل2500 طلب من كفاءات جزائرية. مؤكدا أن كل كفاءة بإمكانها المشاركة في تحقيق تصنيع السيارات أو قطع الغيار مرحب بها.

وبخصوص هذه التظاهرة، قال سيفي غريب، إنّ رئيس الجمهورية حرص على أن يكون لجاليتنا تواجد في هذه التظاهرة. حيث حضرت الجالية من حوالي 30 دولة من مختلف بقاع العالم.

وأضاف الوزير الأول بالنيابة، أن دعم الجزائر وانخراطها في تنظيم يوم الجاليات الإفريقية يصب في إطار الاندماج القاري.

كما أكد الوزير الأول بالنيابة، أن كرامة المواطن الجزائري المتواجد بالخارج من كرامة الدولة الجزائرية.