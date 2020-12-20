الوزير الأول: بناء الاقتصاد الجديد انطلق بخطوات ثابتة

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن الاقتصاد الجديد الذي نسعى لبناءه قد انطلق بخطوات ثابتة.

يأتي تصريح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، خلال اشرافه على انطلاق السنة التكوينية 2020/2021 من ولاية المدية.

واوضح الوزير الاول ان هذا يكمن من خلال عملية عصرنة وتحديث واسعة النطاق لجميع مؤسسات الاقتصاد الجديد.

حيث تعبر مختلف الاصلاحات الجارية حاليا عن إرادة حقيقية برفع مستوى أداء مؤسسات البلاد، وتكييفها مع المتطلبات الحالية لمواكبة التطورات العالمية.

وحسب جراد، فقد ركزت عملية التحديث على تكوين الموارد البشرية لأنها تشكل شرطا أساسيا للعصرنة.

وعلى هذا الاساس، فانه يتعين توجيه السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين نحو التكفل بتأهيل الكفاءات الوطنية.

ودعا الوزير الاول الى وضع تصور جديد لمفهوم التكوين المهني الذي اصبح العمود الفقري للتنمية وتدعيم المؤسسات الصغيرة والناشئة والمتوسطة.

وأكد ان التكوين المهني هو الجواب لحل مشاكل الشغل لدى الشباب المتخرجين من مراكز التكوين.

وشدد الوزير الاول على ضرورة أن نجعل من التكوين والتعليم المهنيين وسيلة لترقية تشغيل الشباب وتنشيط الاقتصاد الوطني.

ودعا الوزير الاول الى تأهيل طالبي التكوين الجدد لتمكينهم من الالتحاق بعالم الشغل.

كما طالب بمنح التكوين المهني تكميلي للعمال لتحسين مستواهم او لتغيير مناصب العمل.

وألح الوزير الأول، على تكوين الفئات الخاصة لتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والمهني.