الوزير الأول بوهران لمتابعة وصول أولى شحنات خام الحديد من منجم غارا جبيلات

حلّ الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين، بمدينة وهران، لمتابعة وصول وتفريغ أولى شحنات خام الحديد المستخرجة من منجم غارا جبيلات والموجهة إلى مركب توسيالي للحديد والصلب.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، رافق الوزير الأول، في هذه الزيارة التي جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفد وزاري رفيع المستوى.

وجاء ذلك في إطار المراسم الاحتفالية الخاصة بوضع حيز الخدمة للقطار المنجمي “غارا جبيلات - بشار– وهران”.

ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي كخطوة مهمة في تثمين الموارد المنجمية الوطنية. وتعزيز قطاع الصناعة الحديدية، بما يسهم في دعم مسار التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.