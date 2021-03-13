الوزير الأول: تحسين خدمة الربط بالأنترنت لفائدة المواطنين من أولوياتنا

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، إن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها تحسين خدمة الربط بالانترنت لفائدة المواطنين.

وأورد جراد، في كلمة له بمناسبة الاطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الالكتروني، إنه قد تم تسجيل ارتفاع ملموس في عرض نطاق التبادل الدولي.

وكشف الوزير الأول، إنه قد تم تحسين التدفق لشبكة الانترنت لأكثر من مليوني مشترك والعملية متواصلة.

وأضاف جراد، إنه سيتم تكثيف شبكة الاتصالات الوطنية وتدعيمها بالألياف البصرية لتسهيل بروز المدن الذكية.

وكشف ذات المتحدث، إن السلطات المعنية، حقتت 78 بالمائة من هدف الربط بالألياف البصرية.

كما تم توسيع الولوج الى الأنترنت ذات التدفق العالي، يضيف الوزير الأول.

وأكد جراد، إن تكنولوجيات الإعلام والاتصال تلعب دورا متزايدا في تطوير الاقتصاد.

مضيفا إن تعميم استخدام تكنولوجيا الإعلام والإتصال أولوية في برنامج رئيس الجمهورية.