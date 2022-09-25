الوزير الأول: تحسّن الوضع الإقتصادي أفشل محاولات من روّج الى امكانية الإستدانة الخارجية

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، ان معدل النمو قد عاد الى مساره التصاعدي بعد الفترة الصعبة جراء الأزمة الصحية.

كما ان الدولة تعمل على أن يبقى هذا المنحى في مستوى لا يقل عن 4% يضيف نفس المتحدث.

واضاف الوزير الأول، أن هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية افشلت كل محاولات الاطراف التي كانت تزرع اليأس والاحباط وتروج الى إمكانية اللجوء الى الإستدانة الخارجية من اجل تمويل برامج التنمية الوطنية.

وشدد ذات المتحدث ان الدولة ستستمر في التكفل بجميع الفئات من أجل تحسين القدرة الشرائية.

وجاءت كلمت الوزير الأول على هامش على اختتامه اشغال لقاء الكومة مع الولاة بقصر الامم بنادي الصنوبر البحري بالعاصمة.