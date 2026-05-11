الوزير الأول: تسجيل أكثر من 20 ألف مشروع استثماري بقيمة 9 آلاف مليار دينار

أكّد الوزير الأول سيفي غريب، أن تعزيز الإطار الاستثماري أمر ضروري لتكييفه مع عالم يتغير بوتيرة متسارعة. حيث تشهد سلاسل القيمة تحولا جذريا بفعل التوترات الجيوسياسية، والانتقال الطاقوي، والثورة الرقمية، والتطورات التكنولوجية.

وأضاف الوزير الأول،بمناسبة اليوم الإعلامي حول الأحكام القانونية الجديدة التي تؤطّر الشباك الوحيد للاستثمار. أن مسألة بيئة الاستثمار لم تعد مسألة فنية أو ثانوية، بل أصبحت ركيزة أساسية لقدرتنا على استقطاب الاستثمارات الإنتاجية. وتطوير مؤسساتنا، والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، واستحداث فرص عمل مستدامة، مع ضمان بقاء القيمة داخل بلدنا.

لقد مكّن وضع منظومة الإستثمار حيز التنفيذ، من اكتساب خبرة متراكمة بالغة الأهمية، حيث تكشف الأرقام تقدم حقيقي وملموس وقابل للقياس، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح. فمنذ دخول هذه النصوص حيز التنفيذ، تمكنت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار من تسجيل أكثر من 20.000 مشروع استثماري، بقيمة إجمالية معلنة تتجاوز 9.000 مليار دينار “حوالي 67.5 مليار دولار أمريكي”، من المتوقع أن توفر أكثر من 525 ألف فرصة عمل. إن هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات إحصائية، بل هي دليل قاطع على عودة الثقة.

وكشف الوزير الأول في ذات السياق، “أن وجود بعض مناطق الظل أبطأت زخم الإستثمار. فكيف يمكن أن نتحدث عن السرعة. في حين أن المستثمر قد يضطر أحيانا للانتظار سبعة أشهر للحصول على وثيقة إدارية؟. وكيـف لنا أن نتكلم عن تبسيط الإجراءات. في حين أن بعض الملفات تتطلب ما لا يقل عن أربعة عشر نسخة من الوثيقة نفسها؟. فهذه القيود، إلى جانب ضعف التنسيق بين الإدارات، تتسبب لا محالة في بطء تحويل المشاريع إلى أنشطة إنتاجية بصفة فعلية”.

وأشار الوزير الأول إلى أن هذا الوضع الذي ينبغي ألاّ يدوم، كان يجب تغيير المنطق، ليس بشكل شكلي بل في العمق. وعلينا الانتقال من نظام مُجَزَّإٍ إلى نظام متكامل، ومن منطق إجرائي إلى منطق يقوم على النتائج. ومن دعم شكلي إلى دعم فعّال.

