الوزير الأول: تصنيفات الجامعة مجحفة.. كفانا استنقاصا للكفاءات الجزائرية

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن تصنيفات الجامعات مجحفة، غير أن المشكل ليس في التصنيف. داعيا إلى عدم الإستنقاص من الكفاءات الجزائرية.

وأشار الوزير الأول على هامش إجتماع الحكومة الذي انعقد اليوم الأربعاء بولاية تيسمسيلت، إلى أنه لا يجب أن تفتح المكتبات والمخابر في الساعات الإدارية، أي من 8 إلى 4، بل يجب فتحها في المساء أيضا. لكي يحس الطلبة بالجزائر الجديدة المبنية على الحرية العلمية، في إطار قيم المجتمع.

كما أضاف الوزير الأول، أن تصنيفات الجامعات مجحفة، لكن المشكل ليس في الذي يصنف. وتابع يقول:”بل نحن من لا نتواصل مع هذه الشبكات”. داعيا إلى عدم الإستنقاص من الكفاءات الجزائرية. مؤكدا أنه عند المشاركة في مسابقات دولية، الجزائريين يكونون في المراتب الأولى.

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، على ضرورة تقريب الجامعة من الطالب. والابتعاد عن الجانب النظري، والتوجه للجانب التطبيقي.

كما شدّد الوزير الأول خلال تدشينه القطب 4000 مقعد بجامعة تيسمسيلت، أنه يجب إستغلال الغطاء النباتي لصناعة الأدوية. بالإضافوة كذلك إلى فتح تخصص بالصناعة الصيدلانية. وأمر بضرورة الإبتعاد عن الجانب النظري، والتوجه للجانب التطبيقي. بالإضافة كذلك إلى ربط التخصصات في الجامعة مع خصائص ولاية تيسمسيلت، لخلق مناصب الشغل.

ووصل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، إلى تيسمسيلت. رفقة طاقمه الحكومي، وهذا من أجل الاجتماع الخاص الذي تقرر تنظيمه في الولاية.

وخصص جدول أعمال هذا الاجتماع، لدراسة ومناقشة ورقة الطريق لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية تيسمسيلت. الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. وقام الوزير الأول، بتفقد ومعاينة عدد من المنشآت في الولاية، كما سيعقد لقاء مع فعاليات المجتمع المدني.

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