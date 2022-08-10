الوزير الأول: تطرقت مع الرئيس التركي إلى واقع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أنه قد حظي باستقبال من طرف الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، وتطرقا إلى واقع وآفاق تطوير العلاقات “الجزائرية_ التركية”.

وقال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في تصريح صحفي، على هامش إفتتاح ألعاب التضامن الأسلامي في دورتها الخامسة التي تجري في قونيا بتركيا، أن تمثيل الجزائر ينُم على عمق العلاقات ودفع العلاقات بين الجزائر وتركيا.

وعن العلاقات الجزائرية التركية، أضاف الوزير الأول، أنه استقبل من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. من أجل تكريس ماقرره القائدان خلال زيارة الرئيس تبون إالى تركيا. كما تم التطرق إلى مختلف الملفات في المجال الإستثماري والإقتصادي. من أجل التكفل بمختلف الإجتماعات والمقرارات التي قررها الرئيسان. والتي تهدف إلى الذهاب قدما في مقررات جديدة نحو التبادلات الإقتصادية والتجارية والعلاقات الأستثمارية بين البلدين.

كما أشار الوزير الأول، إلى أنه بلغ تحيات الرئيس عبد المجيد تبون إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وإرادته في المضي نحو تكريس افاق جديدة في العلاقات “الجزائرية _التركية”.

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الرئيس التركي يستقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن

إستقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان من طرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في حفل افتتاح ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونية التركية. وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن ”الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان نقل في مستهل هذا اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أخيه الرئيس أردوغان. كما أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحياته الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. معرباً عن شكره له على مشاركة الجزائر في حفل افتتاح هذه الألعاب” وأضاف المصدر نفسه أن اللقاء شكل فرصة لبحث آليات تنفيد مخرجات الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تركيا. بالأغضافة كذلك فقد تطرق الطرفان إلى واقع و آفاق تطوير العلاقات الثنائية في شتّى المجالات. وحضر اللقاء سفير الجزائر بتركيا سفيان ميموني. كما حلّ أمس الثلاثاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بمدينة قونيا التركية. للمشاركة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حفل إفتتاح الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي.

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