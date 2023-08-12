الوزير الأول: توفير مناصب شغل على طول الخط المنجمي الشرقي

وضع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، حجر أساس لإ نجاز مشروع إزدواجية وتصحيح مسار الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية الرابط بين ولايتي تبسة وعنابة بدائرة بوشقوف.

ويربط مسار الخط المنجمي الشرقي كل من “عنابة وبوشقوف وتبسة وجبل العنق وبلاد الحدبة بولاية قالمة”.

وأكد الوزير الأول، في تصريحات صحفية، أن هذا المشروع يعتبر أولوية للحكومة، متمنيا الإسراع في جميع الإجراءات التعاقدية.

كما قال ذات المتحدث، أنه سيتم خلق مناصب الشغل على المناطق التي تمر بها السكك.

وأضاف أيمن بن عبد الرحمان: “تحدثنا في إجتماعاتنا الوزارية وشددنا على احترام آجال الإنجاز”.

وشدد الوزير الأول، على أنه يجب أن تكون هناك تقارير دورية حول الإنجاز. وأن على الولاة الوقوف أيضا لحل العراقيل.

كما أكد الوزير الأول، أن الجميع يسعى لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية. بالاستغلال الأمثل لثرواتنا الوطنية وتوفير الهياكل القاعدية اللازمة.