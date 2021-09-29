الوزير الأول: توقعات بإنتاج 96 مليون وحدة لقاح سنويا بالجزائر

ثمن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إنتاج أول لقاح جزائري وبامكانيات وكفاءات وقدرات وخبرات جزائرية، بعد إشرافه على تدشين أول مصنع لانتاج لقاح ضد كورونا بولاية قسنطينة.

وكشف الوزير الأول بهذه المناسبة، إن الشروع في تشغيل المصنع سيسمح بإنتاج 6 ملايين جرعة من اللقاح حتى نهاية السنة الجارية 2021.

كما كشف الوزير الأول، عن توقعات بإنتاج 96 مليون وحدة لقاح سنويا، في حال توفر المادة الاولية والطلب على المستوى المحلي والجهوي ولما لا الدولي.

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