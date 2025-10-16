الوزير الأول: جسدنا القرار التاريخي للرئيس تبون لاستيراد 10 آلاف حافلة

أكد الوزير الأول سيفي غريب خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية الشلف يؤكد في تصريح للصحافة على مواصلة رسالة الشهداء لبناء الجزائر المنتصرة من خلال هذه الزيارات التي تهدف بالأساس لإعادة بعث المشاريع المصادرة.

وقال الوزير الأول “نعمل على بعث الاستثمار والتخفيف من عبئ فاتورة الاستيراد مؤكدا في ذات الوقت

“جسدنا القرار التاريخي لرئيس الجمهورية لاستيراد 10 آلاف حافلة وعملنا على أن يستفيد المصنع المحلي من هذه الخطوة

وأضاف الوزير” حرصنا على أن نندمج في صناعة حقيقية تعتمد على كل أطياف المناولة، كما نعمل على إرساء قواعد حقيقية لصناعة ميكانيكية قوية”.