الوزير الأول: “جسدنا 80 بالمائة من التزامات الرئيس تبون الـ54”

أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، عن تجسيد 80 بالمائة من إلتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الـ54.

وفي رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أكد أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر “تسير بخطى ثابتة نحو القمة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, لتحجز لها مكانة مستحقة بين الدول المتطورة.”

وأضاف ذات المتحدث، أن هذا البيان هو “ترجمة لما تم تحقيقه من إنجازات ميدانية، رغم وجود هفوات سيتم تداركها”، مشيرا إلى أن “ثمار جهود الفريق الحكومي المتماسك وإطارات الدولة الذين تجنبوا خطابات تثبيط الهمم والعزائم والنظرة السوداوية ظهرت اليوم بتحقيق أكثر من 80 بالمائة مما كان مسطرا، أي إنجاز ما يعادل 42 التزاما من التزامات رئيس الجمهورية ال54”.

وشدد الوزير على أن الجزائر “تجاوزت مراحل مهمة وحققت الأصعب وتسير بخطى ثابتة نحو القمة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لتحجز لها مكانة مستحقة بين الدول المتطورة بسواعد بناتها وأبنائها وبتعاضدهم”.