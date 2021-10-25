الوزير الأول: حل مشاكل المناخ يستلزم تحمل الدول الكبرى لمسؤولياتها التاريخية

أكدت الجزائر، اليوم الاثنين، على أن معالجة المسائل المناخية، يجب أن يرتكز على التزام الدول المتقدمة بتحمل مسؤولياتها التاريخية. وأشار الوزير الأول ، إلى الأمر يتم بأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بينها و بين الدول السائرة في طريق النمو.

وشارك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية في قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” في السعودية. قائلا إن الجزائر لن تتوان في الانخراط لتبادل التجارب مع المملكة وكل الدول التي تهدف برفع حصتها من الطاقة النظيفة.

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وأضاف الوزير الأول ، أن الجزائر صادقت على مجموع الاتفاقيات الدولية الرامية إلى انبعاثات الغاز ومكافحة الاحتباس الحراري. وعبرت الجزائر عن ارتياحها لكونها طرفا فعالا في ديناميكية في الحفاظ على البيئة من خلال في مشاركتها في المحافل الدولية.

وجدد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلتزام الجزائر بمكافحة تغيرات المناخ. وثمنت جهود مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الذي يقام في دولة السعودية.

وشدد الوزير الأول على ضرورة التكيف من أجل ايجاد الحلول الكفيلة إلى الحد من المخاطر التي تهدد البيئة. واشار المتحدث إلى أن الجزائر مقتنعة أن الحفاظ على البيئة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

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