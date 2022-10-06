الوزير الأول: ” دخول 43 مرفقا صحيا حيز الخدمة في عديد الولايات بداية من نوفمبر”

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أنه سيتم استلام ووضع حيز الخدمة 43 مرفقًا صحيًا عموميًا في عدة ولايات من الوطن بداية من شهر نوفمبر المقبل.

وفي رده على مداخلات النواب بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، كشف الوزير الأول، أنه تم تخصيص أكثر من 4.5 مليار دينار لتجهيز المؤسسات الاستشفائية لتكفل طبي أفضل.

وأضاف ذات المتحدث، بأن القطاع الصحي أخذ الحيز الكبير في النقاش، حيث تمحورت معظم المداخلات حول التكفل بالامراض المستعصية.

وشدد الوزير في الأخير، على ضرورة الذهاب الى مقاربة جديدة وحديثة في قطاع الصحة، من خلال ادراج المحاسبة التحليلية حتى يتم التحكم في تكلفة القطاع.