قناة النهار الوزير الأول: رئيس الجمهورية أمر بتخصيص صندوق خاص لتعويض كل المتضررين من الحرائق بقلم النهار أونلاين نشر في 12 أوت 2021 - 20:10 شارك غرِّد 42 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971807 اقرأ أيضا لقاء خاص مع الفنانة Djouher في برنامج 360 قناة النهار 06 أوت طالع هابط: النوي يناشد والي البليدة التدخل في قضية سكنات الشبلي .. 5 سنين وهوما فارغين ساكنينهم قناة النهار 29 جويلية حديث الصحافة: الجزائر تخسر 40 بالمائة من انتاجها لمادة الحبوب قناة النهار 07 أوت انفجار بشقة يودي بحياة رضيع وجرح آخرين.. القصة الكاملة قناة النهار 06 أوت