إعــــلانات
قناة النهار

الوزير الأول: رئيس الجمهورية أمر بتخصيص صندوق خاص لتعويض كل المتضررين من الحرائق

بقلم النهار أونلاين
الوزير الأول: رئيس الجمهورية أمر بتخصيص صندوق خاص لتعويض كل المتضررين من الحرائق
  • 42
  • 0

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971807
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات