الوزير الأول: رفع التجميد عن مشاريع الصحة.. إقتناء معدات طبية لمرضى السرطان

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة من أجل تطوير قطاع الصحة، حيث إستفاد قطاع الصحة من رفع التجميد على مجمل المشاريع التي تم تجميدها في إطار ترشيد النفقات العمومية.

وأضاف الوزير الأول خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة، أنه من المرتقب استلام ووضع حيز الخدمة بداية من شهر نوفمبر القادم، 43 مرفقا صحيا عموميا في عدة ولايات من الوطن. منها هياكل استشفائية وأخرى جوارية، إلى جانب مؤسسات للتكوين شبه الطبي. كما تم تخصيص اعتمادات مالية تجاوزت 4.5 مليار دينار لتجهيز المؤسسات الاستشفائية وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان التكفل الطبي بالمرضى.

وفيما يتعلق بالتساؤلات المتعلقة بملف التعاقد، قال الوزير الأول، أن عكفت الحكومة على تفعيله بالتنسيق بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة. بهدف تحيين مدونة الإجراءات الطبية بما فيها التكلفة وكذا رقمنة قطاع الصحة.

وأضاف الوزير الأول، بخصوص العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، أن هذه الوضعية راجعة إلى التوقف الفجائي للشركة المختصة التي كانت قائمة على تركيب وصيانة الأجهزة الموجهة للعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، بسبب ضلوع أحد شركائها في قضايا فساد.

وأشار الوزير الأول، إلى أن الحكومة تدخلت لحل هذا الاشكال، حيث تم عقد اجتماع وزاري مصغر يوم 6 سبتمبر الماضي. إتخذت فيه قرارات صارمة لإعادة بعث نشاط صيانة هذه الأجهزة الطبية والتكفل على عجل بمرضى السرطان. حيث اتخذت إجراءات مستعجلة مع توفير التمويل اللازم لتنفيذها.

كما أشار إلى أنه تم الشروع الفوري في تنفيذ برنامج إقتناء معدات طبية في مجال معالجة مرضى السرطان. واقتناء عدد هام من المُسرّعات الخطّية الجديدة للاستجابة للإحتياجات الوطنية في مجال العلاج الإشعاعي. بالإضافة كذلك إلى الإستئناف الفوري لنشاط صيانة الأجهزة الطبية للعلاج بالأشعة والمسرّعات الخطية المعطلة. ناهيك عن إنشاء هيئة عمومية للتكفل بصيانة مجمل الأجهزة الطبية الثقيلة.

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