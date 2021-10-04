الوزير الأول: رفع النقطة الإستدلالية ستزيد في الأجور وترفع من القدرة الشرائية

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن الإجراءات المتخذة أمس خلال مجلس الوزراء على غرار رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ستسمح بتحقيق زيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال بن عبد الرحمن على هامش زيارته التفقدية لولاية وهران في إطار التحضير للألعاب المتوسطية 2022. أن تخفيض الدخل الإجمالي على الضريبة ورفع النقطة الإستدلالية سيسمح للموظفين بتحقيق زيادة مهمة جدا في الأجور. مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة بشأن الأجور تأتي ضمن مرافقة الدولة لذوي الدخل المتوسط والضعيف بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهة أخرى، أكد الوزير الأول وزير المالية، أن الوضعية الحالية التي يعيشها السوق الجزائري والذي تأثر منها خاصة المواطن البسيط. ناتجة عن ممارسات إجرامية. مؤكدا أن السلطات سوف تجرم الاحتكار و التلاعب بجيوب وقوت المواطنين”. مضيفا أن هناك تجريم قريب لفعل المضاربة والإحتكار ضمن قانون خاص سيصدر خلال الأسبوعين القادمين. يتم من خلاله إعتبار كل من يقوم بمثل هذه الممارسات من ويتلاعب بقوت الجزائريين مجرما.

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