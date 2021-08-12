الوزير الأول رفقة وفد وزاري يصلون إلى تيزي وزو

تنقل صبيحة اليوم الخميس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن إلى ولاية تيزي وز. للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق، وتقديم التعازي إلى أهالي الضحايا

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مرفوقا بوزير الداخلية كمال بلجود. ووزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد وكذا وزيرة التضامن كوثر كريكرو، وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، ووزير السكن طارق بلعريبي.

وشهدت ولاية تيزي وزو حرائق غابات مهولة إلى جانب عدة ولايات أدت إلى خسائر في الثروة الغابية واستشهاد 65 شخصا من بينهم 28 عسكريا و 37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو. فيما يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.