الوزير الأول: سحب 1870 مليار دينار بواسطة أجهزة السحب الآلي

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة تواصل عصرنة المنظومة المصرفية في إطار تحسين بيئة الأعمال ومناخ الإستثمار. وتكثيف الشبكة المصرفية وتحسين الشمول المالي.

وأضاف الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة بالمجلس الشعبي الوطني، أن عدد الوكالات البنكية إرتفع إلى 1720 وكالة بنكية في جوان 2023. كما إنتقل عدد أجهزة السحب الالي للاوراق النقدية إلى 3783 جهاز تم السحب بواسطته 1870 مليار دينار. وبلغ عدد البطاقات الصيرفة الإلكترونية 15 مليون بطاقة. وأجهزة الدفع إرتفع إلى أكثر من 520 ألف جهاز بمعاملات 2 مليون دينار.

وأشار الوزير الأول في سياق ذي صلة، وفيما يخص الصيرفة الإسلامية فارتفع عدد الشبابيك إلى 740 شباك . كما ازدادت قروض الإقتصاد الوطني إلى 10419 مليار دينار في 2023. والقروض المتوسطة بلغت 6358 مليار دينار في جويلية 2023.

ومن أجل تعزيز القطاع البنكي تم إنشاء عدة هياكل تمثلت في إنشاء 4 بنوك جزائرية في الخارج. كما سيتم قريبا إنشاء بنك في كوت ديفوار وبنك في فرنسا حيث سيتم الحصول على الإعتماد نهاية السنة.

كما أعلن الوزير الأول عن التحضير لإدراج القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية في البورصة الوطنية. ومن المرتقب بيع السندات لدى الشبابيك والوسطاء نهاية السنة.

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