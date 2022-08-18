الوزير الأول.. سرعة الرياح فاقت 90 كلم/سا ساهمت في الحرائق وأغلب الضحايا من المصطافين

قال الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان، اليوم الخميس، ان أغلب ضحايا حرائق الطارف من المصطافيين وليسو من سكان المنطقة.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير الأول خلال تفقده خلية الأزمة بمقر الحماية المدنية بالطارف، أن نسبة الخسائر البشرية التي خلفتها الحرائق تعتبر فاجعة وطنية.

كما قدم الوزير الأول بخالص التعازي باسمه وباسم رئيس الجمهورية لعائلات الضحايا، مؤكدا أن كل الخسائر المادية سوف تحصى وتعوض للمتضريرين.

كما أشار الوزير الاول الى أن سرعة الرياح التي عرفتها الولاية نهار أمس ساهمت في انتشار الحرائق، باعتبار أن قوتها فاقت 90 كم في السرعة على حد قول مدير الحماية المدنية للولاية في رده على سؤال الوزير الاول بهذا الخصوص.

وهذا ماساهم في الانتشار الرهيب للحرائق باعتبار أيضا ان الولاية معروفة بغطائها النباتي الكثيف يضيف -الوزير الاول-.

وأضاف ان التغيرات المناخية ساعدت في حدوث مثل هكذا حوادث، ليس فقط في الجزائر، مضيفا ان بعض بلدان اوروبا شهدت هي الاخرى حرائق وفيضانات.

الى جانب ذالك جدد بن عبدالرحمان وضع الدولة لكامل الامكانيات والاجهزة لمجابهة الحرائق.

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