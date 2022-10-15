قناة النهار “الوزير الأول : “سنة 2023 ستكون سنة الإقلاع الإقتصادي الحقيقي بقلم قناة النهار نشر في 15 أكتوبر 2022 - 14:53 الوزير الأول شارك غرِّد أرسل 33 0 “الوزير الأول : “سنة 2023 ستكون سنة الإقلاع الإقتصادي الحقيقي رابط دائم : https://nhar.tv/jkEy1 اقرأ أيضا toutes options: بيجو 404 .. تحفة من التاريخ قناة النهار 08 أكتوبر طالع هابط: مافيا العقار بميلة تريد الإستيلاء على مقبرة بتواطؤ من الوالي السابق قناة النهار 13 أكتوبر فاسألوا : مشروعية الإحتفال بالمولد النبوي الشريف قناة النهار 07 أكتوبر القمة العربية: الجزائر تستعد لإستقبال ضيوفها .. الروتوشات الأخيرة قبيل الموعد قناة النهار 06 أكتوبر 😍عريس خنشلة المشهور : "درت الحنّة ماجاونيش المعازيم😢غدوا مينداك فرّحوني بعرس عالمي مڤلّب !! قناة النهار 02 أكتوبر مناظر ساحرة..الكثبان الرملية بالنعامة متنفس للسكان ومكان للإبتعاد عن الضغوطات اليومية قناة النهار 29 سبتمبر رئيس الجمهورية: ألح على ضرورة طي ملف مناطق الظل حتى لا نرى مجددا تلك المظاهر التي رأيناها سنة 2020 قناة النهار 24 سبتمبر الفنانة بريزة تتصل بالشاف أمين على المباشر وتغني له.. "أرفع راسك يا أمين" قناة النهار 27 سبتمبر مجتمع: مرض غريب ينخر جسم الطفلتان أنفال وريتاج ويجعلهما عاجزتان عن المشي قناة النهار 28 سبتمبر صريح جدا: هل يتقبل الجزائري النصيحة من الآخرين ..؟ قناة النهار 06 أكتوبر