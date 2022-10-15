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قناة النهار

“الوزير الأول : “سنة 2023 ستكون سنة الإقلاع الإقتصادي الحقيقي

بقلم قناة النهار
“الوزير الأول : “سنة 2023 ستكون سنة الإقلاع الإقتصادي الحقيقي
الوزير الأول
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الوزير الأول : “سنة 2023 ستكون سنة الإقلاع الإقتصادي الحقيقي

رابط دائم : https://nhar.tv/jkEy1
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