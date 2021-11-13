الوزير الأول: سنقدم دراسة لرئيس الجمهورية بخصوص مراجعة أسعار الحبوب والفصل فيها

كشف الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، عن مراجعة أسعار الحبوب المعمول بها حاليا.

وفي هذا السياق أكد الوزير الأول، في إجابته على أسئلة النواب حول مشروع قانون المالية عن تقديم دراسة لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون للفصل فيها بهدا الخصوص.

وأضاف أنه من غير المعقول استيراد لمادة القمح من دول اعتبرها أصغر مساحة من الجزائر.

وتابع قائلا:” أصبحنا نستورد قمحا من دولة مساحتها 1 في المائة من مساحة الجزائر.”

بالمقابل أكد الوزير الأول أن التحدي الذي ترفعه الحكومة هو تحقيق الأمن الغدائي من خلال إعطاء الأرض لمن يخدمها فقط مشيرا في هذا السياق:”كفانا بزنسة” و”الأرض لمن يخدمها فقط”.

منوها في هذا السياق أن الإستغلال الأمثل للأراضي يمكننا الوصول الى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

كما أوضح أن برنامج رئيس الجمهورية هو برنامج نهضوي، داعيا الى العمل سويا في الحكومة كيد واحدة لتحقيقه.

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وزير المالية: لن نقبل أن يوجه دعم الدولة لأُناس لا يستحقونه

أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن الدولة لن تقبل أبدا بأن يوجه الدعم المقدر بـ 17 مليار دولار إلى أناس لا يستحقونه.

وكشف الوزير الاول، في إجابته على أسئلة النواب حول مشروع قانون المالية، أن قيمة التحويلات الإجتماعية في قانون المالية لسنة 2022، قد بلغ 1942 مليار دينار جزائري.

وأكد الوزير، إن إدراج هذا المبلغ في قانون المالية للسنة القادمة، لا يدع مجالا من الشك أن الدولة ستواصل الدعم الاجتماعي ومرافقة الفئات الهشة.

وطمأن الوزير، المواطنين، أن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الإجتماعي.

كما شدد الوزير، على أن الدولة لن تقبل بأن يوجه الدعم المقدر بـ 17 مليار دولار إلى أناس لا يستحقونه.