الوزير الأول: سنكرس سنة 2022 لتنـويع وتحفيز النشاط الإقتصادي

قال الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إنه سيتم تكريس سنة 2022 لتحفيـز وتنـويع النشاط الإقتصادي.

وكشف الوزير الأول خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن نسبة التضخم بلغت 5.66 إلى غاية جوان 2021. مشيرا أن نسبة التضخم إرتفعت بـ 3.4 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وحسب عرض الوزير الأول، تبلغ قيمة إيرادات الميزانية المتوقعة أكثر من 5683 مليار دج من بينها 2103 مليار دج كموارد للجباية البترولية.

وقال إن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 ستبلغ 5683،22 مليار دينار تتوزع على 3579،31 مليار دج من الموارد العادية. مضيفا أنها تناهز 63 بالمائة من إجمالي الايرادات و 2103،90 مليار دج من الجباية البترولية.

وتتوزع الموارد العادية على 2857،86 مليار دج من الإيرادات الجبائية وهي حواصل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتسجيل والطابع. بالإضافة إلى حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال وحواصل الجمارك.

زيادة على 231،15 مليار دج من الايرادات العادية وهي حاصل دخل أملاك الدولة والحواصل المختلفة للميزانية والايرادات النظامية.

وبالنسبة للنفقات، خصص مشروع قانون المالية لـ2022 اعتمادات بعنوان ميزانية التسيير بقيمة 6311،53 مليار دج.

بالإضافة إلى ميزانية تجهيز بقيمة 3546،90 مليار دج وهي اعتمادات رخص. من بينها 2713،86 مليار دج للاستثمار و 833،03 مليار دج لعمليات برأس مال.

196.13 مليار دج لدعم الحصول على سكن

وضمن ميزانية التجهيز، تم تخصيص 196،13 مليار دج لدعم الحصول على سكن و 736،11 مليار دج للمنشات القاعدية الاقتصادية والإدارية.

زيادة على 253،44 مليار دج للفلاحة والري و 228،10 مليار دج للتربية والتكوين.

وتم أيضا تخصيص 156،9 مليار دج للمنشات القاعدية الاجتماعية والثقافية و36،53 مليار دج. لدعم الخدمات المنتجة و 4،79 مليار دج للصناعة و 1،75 مليار دج للطاقة والمناجم.

أما المخططات البلدية للتنمية فقد خصص لها 100 مليار دج في حين خصص 1600 مليار دج للقطاعات الاخرى.

وخصص أيضا للسنة المقبلة 433،03 مليار دج لدعم النشاطات الاقتصادية.بالإضافة إلى 390 مليار دج كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة.

تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp