الوزير الأول: سننهي سياسة التسويف والوعود في قطاع السكن.. ويجب حل مشكل العقار

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الوزير الأول: سننهي سياسة التسويف والوعود في قطاع السكن.. ويجب حل مشكل العقار
بقلم فوزية.م

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، بخصوص المشاريع السكنية، أن “سياسة التسويف والوعود إنتهت ويجب حل مشكل العقار”.

وقال جراد، خلال زيارة تفقدية لمشاريع سكنية بولاية تندوف، “من الآن فصاعدا سوف ننتهي من سياسة التسويف”.

وأوضح جراد أن “سياسة الوعد يجب أن تنتهي”، مشيرا في السياق ذاته أنه “يجب القضاء نهائيا على جميع أشكال البيروقراطية ومشكل العقار”.

كما أضاف الوزير الأول أن يجب التوجه نحو “إستعمال الطاقات المتجددة في مساكن ولاية تندوف، لأنها تتميز بهذه الطاقات التي وهبها الله”.

مشيرا ان إستعمال الطاقات المتجددة لا يجب “أن تكون فقط في السكن بل يجب إستغلالها في جميع المجالات”.

وأكد جراد في السياق ذاته على ضرورة “التركيز على المساحات الخضراء”.

وأمر بضرورة “الإستعانة بخبراء في علم الاجتماع لمساعدتكم في بناء مخططات السكنية والمدينة”.


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