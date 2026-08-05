الوزير الأول: سيتم استرجاع الأملاك الوطنية مثلما سُطر مع رئيس الجمهورية

أكد الوزير الأول سيفي غريب، أنه وفي إطار بعث واسترجاع الأملاك الوطنية نقف اليوم على كل هذه العمليات تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اتجاه الشعب في استرجاع الأملاك الوطنية.

وأشار الوزير الأول على هامش وضعه لمصنع إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها بالرغاية حيز الخدمة، أنه وبعد استرجاع وحدتي المسيلة وباتنة واليوم وحدة إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها بالرغاية. سيتم استرجاع باقي الأملاك وفي الوقت الذي سطرناه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضاف الوزير الأول، أن إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها يجب أن يكون بجودة عالية من أجل ضمان سلامة الفرامل. مضيفا أن الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار ستساهم في الاستثمار لانتاج قطع غيار السيارات.

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