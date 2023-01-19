قناة النهار الوزير الأول: سيتم تدشين البنك الوطني للجينات خلال السداسي الأول لسنة 2023 بقلم النهار أونلاين نشر في 19 جانفي 2023 - 20:08 شارك غرِّد أرسل 148 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/u6WGJ اقرأ أيضا وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث مرور بمنحدر الجباحية بالبويرة قناة النهار 18 جانفي صريح جدا: هذا هو الأثر الذي تركه الأساتذة الجزائريون في تلاميذهم .. قناة النهار 11 جانفي شاهد.. حليب الأطفال ومواد شبه صيدلانية منتهية الصلاحية مخزنة بمستودع وموجهة للاستهلاك بمعسكر قناة النهار 16 جانفي عامر ضويفي: قمنا بإتمام الدراسات وتنصيب فريق من المهندسين يفوق 30 مهندس لإتمام ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 14 جانفي تبسة: التعدي على المواقع الأثرية.. ظاهرة تتزايد وتهدد رموز الحضارة والتاريخ قناة النهار 09 جانفي الطارف : آدم قويرة..شاب يأمل الوقوف على رجليه من جديد قناة النهار 05 جانفي "رئيس الجمهورية يكشف سرّ تسمية ملعب براقي بـ"نيلسون مانديلا قناة النهار 12 جانفي وزير الأشغال العمومية والري يوجّه نداء للمواطنين حول الإستعمال العشوائي للمياه قناة النهار 15 جانفي شركة أوريدو تنظم دورة تكوينية لفائدة الصحفيين حول التغيرات المناخية قناة النهار 18 جانفي تساقط الأمطار والثلوج على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 04 جانفي