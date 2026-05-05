الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة وهذه أهم الملفات

ترأس اليوم الثلاثاء، الوزير الأول سيفي غريب، اجتماعا للحكومة تناول عدة ملفات هامة، على رأسها نظام الضمان الاجتماعي الوطني، والوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة.

وفي مستهل الاجتماع، تم مواصلة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة. على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

كما تم الاستماع إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في آفاق 2030. الذي يندرج في صميم توجيهات رئيس الجمهورية وجهود الدولة الرامية لعصرنة. المرفق العمومي وترسيخ التحول الرقمي كما يمثل أداة استراتيجية لإعادة تنظيم الفضاءات الحضرية. وتحسين جودة الخدمات العمومية والانتقال نحو حوكمة ذكية قائمة على البيانات.

وفي سياق آخر، تطرق اجتماع الحكومة إلى وضعية الوبائية للأمراض المتنقلة، أين تم الاستماع إلى عرض حول الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري على المستوى الوطني والدولي، وكذا حول التدابير المتخذة لتعزيز آليات الوقاية والتصدي لهذه الأمراض.

كما تناول الاجتماع، تقرير حول تمويل نظام الضمان الاجتماعي الوطني تناول على وجه الخصوص الوضع المالي لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد في ضوء التغيرات الديموغرافية ومعدل نمو الإنفاق.

