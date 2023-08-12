الوزير الأول: شبكة الطرق بالجزائر تتعدى 141 ألف كلم بفرق شاسع عن دول الجوار

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن شبكة الطرق في الجزائر تبلغ أزيد من 141 ألف كلم، منها 9 آلاف من الطرق السريعة وتتمتع كلها بمعايير عالمية.

وقال الوزير الأول، في تصريحات صحفية على هامش تدشين المقطع المتبقي من الطريق السيار شرق-غرب بالطارف، أن الفرق شاسع بين شبكات الطرق في الجزائر وفي دول الجوار الأربعة، والتي لا تتعدى الـ100 ألف كلم.

ولفت الوزير الأول، إلى أنه يجب التذكير في كل مرة، بالمقدروت الهائلة التي تملكها الجزائر. وكذا التذكير بجهود التنمية الجزائرية.

كما أكد أن حكومته ماضية في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، بإنجاز السكك الحديدية بالجنوب، والطريق السريع الجديد في الهضاب.

وذكر الوزير الأول، بصعوبة إنجاز هذا الصرح العظيم، خاصة فيما يتعلق بالأنفاق. لذلك شدد على ضرورة الصيانة الدورية للطرقات.

كما نبه على ضرورة إحترام الأوزان في الطرقات، من قبل ناقي السلع بين الشرق والغرب، لأن تجاوز الأوزان يؤثر على أرضية الطرقات.