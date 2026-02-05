الوزير الأول: شمال إفريقيا تمتلك موقعا إستراتيجيا يؤهلها لربط القارات

قال الوزير الأول سيفي غريب، أن شمال إفريقيا تمتلك موقعا إستراتيجيا يؤهلها لربط القارات وخلق فرص تنموية حقيقية عبر تعزيز التكامل الاقتصادي. وتطوير البنى التحتية وربط المنظومات الإنتاجية وسلاسل القيمة.

وأضاف الوزير الأول، خلال كلمة بمناسبة إنطلاق أشغال مؤتمر رفيع المستوى الموسوم بـ”ربط القارات فرصة لشمال إفريقيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أوروبا وإفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى”. أن منطقة شمال إفريقيا تعرف بدورها الطبيعي والتاريخي وكذا الإستراتيجي باعتبارها حلقة وصل محوريّة بين قارتي إفريقيا وأوروبا. بين حوض المتوسط وقارة إفريقيا، فضلا عن باقي القوى الاقتصادية الصاعدة والاقتصادات المتطورة. مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لشمال إفريقيا يعتبر ميزة تنافسية كبرى. ولكن أيضا مناط مسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعا.

وأكد الوزير الأول، أن الربط بين القارات لا يقتصر فحسب على تشييد الموانئ والطرقات ومدّ خطوط السكك الحديدية أو إقامة البنية التحتية الطاقوية، التي تبقى ضرورية. بل هو أيضا، وقبل كل شيء، ربط بين المنظومات الاقتصادية وتنسيق الأطر التنظيمية وتسهيل الإستثمارات وتحفيز نقل التكنولوجيا.

وأشار في ذات السياق، أن منطقة شمال إفريقيا تمتلك مؤهلات هائلة، فهي تزخر بطاقة شبابية صاعدة، تزداد تأهيلا وانفتاحا على العالم الرقمي. فضلاً عن موارد طاقوية متنوعة، وإمكانات ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والخدمات. مضيفا أن تحويل المؤهلات الكبيرة إلى فرص ملموسة ومستدامة يستدعي تظافر الجهود، وخاصة من خلال تعزيز التنسيق بين دول المنطقة. وإرساء حوار دائم بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن بناء تعاون وثيق على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

