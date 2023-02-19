الوزير الأول: ضخ مليار دولار إضافة كبيرة في مسار تفعيل آليات التضامن الإفريقي

اعتبر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، أن قرار رئيس الجمهورية، بضخ مليار دولار لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن و التنمية “إضافة كبيرة في مسار تفعيل آليات التضامن الإفريقي”.

وأضاف الوزير الأول، في تصريح له على هامش القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أن هذا القرا الصائب جاء لمساعدة الدول الإفريقية للولوج في مسار تنموي ناجع. يسمح للشعوب الافريقية بالاستقرار على مستوى بلدانها والمزاوجة بين التنمية المحلية والبعد الاندماجي. وهو ما “يكرس نظرة الجزائر في مساعدة ومرافقة إفريقيا حتى تلج المسارات التنموية الكفيلة بالوصول إلى هذا الهدف.

وأضاف الوزير الأول، أن القادة الأفارقة يعملون حاليا على بلورة مقاربة تسمح بتوحيد صوت إفريقيا وإسماعه على المستوى الدولي.

وأوضح الوزير، أن “هناك عمل يجري التحضير له الآن على مستوى القادة الأفارقة. من أجل توحيد صوت افريقيا، ليس لحلحلة مشاكل القارة التي يجب أن تحل على مستواها فحسب. بل حتى تكون لإفريقيا وجهة نظرها المسموعة تجاه المشاكل التي يعرفها العالم، خاصة منها تلك التي تؤثر عليها مباشرة”.

وأضاف بن عبد الرحمان بأن هذه المشاكل العالمية تؤثر على سلاسل الإمداد و المواد الأولية. ما كان له وقعه الجلي على ميزانيات الدول الافريقية التي تعاني من أزمة المديونية. والتي تمثل حاليا العائق الأساسي بالنسبة اليها حتى تلج في مسار تنموي حقيقي”.

وجدد التأكيد على أن الجزائر التي تعد دولة ليس لها مديونية خارجية. وتمتلك الآليات الكفيلة بتحقيق التوازنات الكبرى، بإمكانها مساعدة الأشقاء الأفارقة.

وشكلت القمة الإفريقية، “فرصة لطرح وجهة نظر الجزائر حول كيفية تفعيل آليات السلم والأمن. من أجل الوصول الى استقرار دول القارة”، يضيف الوزير.