الوزير الأول: عام بركة و خير و أمان على كل الجزائريين

هنأ الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان، اليوم السبت، الشعب الجزائري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444.

و قال الوزير الأول في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”:”هلت علينا أنوار ذكرى الهجرة النبوية وما فيها من عبر ودروس، فالهجرة المحمدية رسخت في نفوسنا معاني الصمود،التضحية والسعي لتغيير الحال إلى الأفضل.”

وأضاف: “أتضرع إلى المولى العزيز القدير أن يجعل العام الهجري الجديد عام بركة وخير وأمان على كل الجزائريين في الداخل والخارج،و على الأمة الإسلامية.”

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