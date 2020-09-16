الوزير الأول عبد العزيز جراد يترأس اجتماعًا للحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، حسب بيان لمصالح الوزارة الاولى.

الاجتماع تطرق لمشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع المالية، وتطرق أيضا لخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية.

كما تطرف الاجتماع لمشاريع المراسيم تخص قطاعات التكوين والتعليم الـمهنيين والفلاحة والسكن.

وصادقت الحكومة خلال الاجتماع على مشروع مرسوم تنفيذي لإلغاء تصنيف أراض فلاحية موجهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي زلزال ميلة، والأراضي موجهة لتكوين تجزئات قابلة للبناء لفائدة الـمنكوبين

كما صادقت الحكومة على تحويل مشروع إنجاز المدينة الجديدة لحاسي مسعود من وزارة الطاقة إلى وزارة السكن.