الوزير الأول: عرض قانون المالية 2022 على البرلمان قريبا

كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن عرض قانون المالية لسنة 2022، على البرلمان، في اقرب الآجال.

وأضاف الوزير الأول، في تصريح له خلال رده عن تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، حول مخطط عمل الحكومة، إنه سيتم مناقشة قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص قريبا في البرلمان.

كما كشف بن عبد الرحمان، عن إنشاء بوابة الكترونية لرقمنة الصفقات العمومية قبل نهاية السنة.

مضيفا إن الحكومة، انتهت من مراجعة قانون الإستثمار وسيعرض على المجلس قريبا.

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