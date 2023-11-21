الوزير الأول: علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا عرفت قفزة نوعية في السنوات الأخيرة

أكد الوزير الأول نذير العرباوي مساء اليوم الثلاثاء، أن علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا عرفت قفزة نوعية في السنوات الأخيرة خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة والتي تمخضت عنها نتائج معتبرة وتوصيات سديدة سامية، لتعزيز الحوار السياسي وترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي كلمة له خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي، الذي حمل شعار “من أجل شراكة اقتصاديّة منتجة ومستدامة”، أبرز العرباوي أن الجزائر تعد البلد الثاني في افريقيا التي تستثمر مع تركيا بحجم شراكة تفوق 5 مليار دولار.

كما لفت الوير الأول إلى أن المقومات الهائلة للبلدين والفرص المواتية تشكل عاملا نوعيا لإضفاء قدر متزايد لحجم الشراكة والتجارة البينية، بصفة متكافئة ومتوازنة، وتجسيد الهدف الذي سطره قائدا البلدين، والمتمثل في بلوغ مبادلات تجارية بقيمة 10 مليار دولارفي الأمد المتوسط.

وأكد ذات المتحدث أن الجزائر باشرت إصلاحات واسعة شملت كافّة مناحي الحياة الاقتصادية بهدف إرساءِ نموذج اقتصادي منفتح ومتنوع، ومحصن بإطار تشريعي وقانوني ومحفز للاستثمار.

وذكر الوزير الأول أن قانون الاستثمار الصادر في جويلية 2022، مع نصوصه التطبيقية كرس حرية الاستثمار بين المستثمر المحلي والأجنبي.