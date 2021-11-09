الوزير الأول: على الممثليات الدبلوماسية رصد وتحديد الأموال المهربة والمنهوبة

دعا الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان اليوم الثلاثاء الممثليات الديبلوماسة الى تكثيف الإتصالات مع السلطات الأجنبية لرصد الأموال المهربة والمنهوبة.

في هذا السياق دعا الممثليات الديبلوماسة الى تكثيف الإتصالات مع السلطات الأجنبية المعنية للتبع مآل مختلف الإنابات القضائية و طلبات التعاون القضائي.

وأضاف الوزير الأول خلال أشغال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن ممثلياتنا الدبلوماسية مطالبة بالتجند بشكل تام لأداء دور هام في هذا الإطار.

كما طالب الوزير الأول الممثلين الديبلوماسين المساهمة مع الجهات الدولية والوطنية المختصة في رصد وتحديد الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج وانفاذ الإجراءات المتخدة بصددها.

وهذا بكل مايتطلبه هذا النوع من الملفات من سرعة وفعالية تجنبا لتبديدها، تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية على محاربة الفساد.

منها استرجاع الأموال المنهوبة التي تم تهريبها إلى خارج الوطن.

من جانب آخر، دعا الوزير الأول أيمن الممثليات الديبلوماسة إلى ضرورة الاصغاء الكفاءات الجزائرية بالخارج ودعمها ومرافقتها.

كما أنه صار ضرويا السماح للجالية الوطنية بالخارج المساهمة في البناء الوطني وأنها عنصر فعال في حركة النمو الإقتصادي للوطن.

كما أكد أن المغتربين يلعبون دورا مهما في جلب التنمية الإقتصادية للوطن مستدلا بدولة الصبن التي أغلب شركاتها العلمية ناشئة من كفاءات كانت مقيمة بالخارج.

في هذا السياق أكد الوزير الأول أن التطور الذي عرفته الجالية في العقود الماضية من شأنه تحسين التننمية في وطننا.وفتح فرص الإستمار لها. في الشركات الصغرى والكبرى.

بالمقابل دعا الممثليات الديبلوماسية العمل على البوابة الالكترونية للكفاءات الوطنية بالخارج لاسيما في مجال الاعلام والإتصال والذكاء الاصطناعي.

الى جانب آخر، دعا بن عبدالرحمان الممثليات الديبلوماسية الجزائرية النهوض بالقطاع السياحي للوطن من خلال التعريف بالسياحة الجزائرية في الخارج وجلب السيّاح.

كما طالب الوزير الأول وزير المالية الممثليات الدبلوماسية بأن تقوم بعمل إستباقي أكبر و التحلي بالمزيد من اليقظة.

كما تابع:”لابد أن تتحول القنصليات الديبلوماسية إلى قوة اقتراح والمساهمة في النمو الإقتصادي وترقية الجزائر كوجهة سياحية بامتياز.”