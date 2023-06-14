الوزير الأول على رأس الطاقم الحكومي في جنازة الشيخ آيت علجت

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، الطاقم الحكومي. في جنازة العلامة، الشيخ الطاهر آيت علجت، لتقديم واجب العزاء.

وقد تم منتصف نهار اليوم الأربعاء نقل جثمان، الشيخ العلامة محمد الطاهر آيت علجت إلى مقبرة بني مسوس، ليوارى الثرى.

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأربعاء، أن تشييع جنازة العلامة محمد الطاهر آيت عجلت ويصلى عليه بعد صلاة الظهر. ليوارى الثرى في ساحة مقبرة عيسات إيدير. ببني مسوس “مقابل المستشفى”.

وانتقل إلى رحمة الله، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت عن عمر يناهز 106 سنة. حسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية والاوقاف.

وكان المرحوم أيت علجت يرقد بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة بعد تردي وضعه الصحي.

وقام وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي الإثنين بزيارة الفقيد بالمستشفى والاطمئنان على وضعه الصحي تنفيذا لاوامر الرئيس عبد المجيد تبون.

للإشارة، شغل الشيخ آيت علجت منصبي رئيس اللجنة الوطنية للفتوى ورئيس لجنة الاهلة والمواقيت الشرعية.

ويعتبر الشيخ محمد الطاهر آيت علجت من مواليد قرية ثاموقرة بني عيدل عام 1917. حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسه بزاویة جده الشیخ یحي العیدلي.

كما درس في زاوية سيدي يحي العيدلي وزاوية سيدي أحمد بن يحي أومالو مبادیء العلوم العربية، واللغوية. ثم رحل إلى زاوية بلحملاوي في العثمانية قرب قسنطينة. ودرس هناك حتى تضلع خاصة في الفقه وعلوم اللغة والأدب، والرياضيات وحضر بعض الدروس على الشيخ باديس في قسنطينة.