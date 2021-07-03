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الوزير الأول عن بخليلي: دافع عن الإعلام الهادف مؤمناً بثوابت الأمة

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الوزير الأول عن بخليلي: دافع عن الإعلام الهادف مؤمناً بثوابت الأمة صورة مركبة
بقلم نادية بن طاهر

قدم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، تعازيه الخالصة، في وفاة الإعلامي الجزائري سليمان بخليلي.والذي انتقل إلى رحمة الله، صباح أمس الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 58 سنة.

وجاء في رسالة التعزية: “لقد تلقيت ببالغ التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكم.بوفاة الـمغفور له بإذن الله، الإعلامي القدير سليمان بخليلي، رحمه الله.الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد مسيرة إعلامية ثرية.أخذ فيها موقعه مدافعاً عن الإعلام الهادف والبناء، مؤمناً بثوابت الأمة ومقوماتها”.

وأضاف الوزير الأول: “وإذ أشاطركم الآلام في هذا الـمصاب الجلل، فإنني أتقدم إليكم وإلى كل زملائه في مهنة الصحافة، بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة، داعياً الـمولى جلّ جلاله، أن يتغمد روحه بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم صبراً جمـــيلاً وسلواناً عظيماً، إنّه سميع مجيب”.


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