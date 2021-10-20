الوزير الأول: غياب المعلومة الرسمية ترك المجال للمشككين وأصحاب النوايا المغرضة

صرح الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، أن تنصيب المجلس الوطني للإحصاء. ينطوي على كثير من الرمزية والدلالات. والاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية للمنظومة الوطنية للإحصاء.

وخلال إشرافه على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، قال الوزير الأول إن نجاح أي إصلاحات مرهون بنوعية المنظومة الوطنية للإحصاء.

وأفاد الوزير الاول أنه لا يمكن استغلال الموارد الطبيعية واليشرية الكاملة من اجل الدفع بعجلة التنمية. وتحقيق التوازن الاقليمي ما لم يكن لدينا نظام معلوماتي يتيح لنا معرفة الامكانات. والموارد وكذا الخصوصيات التي تملكها كل منطقة من مناطق الوطن.

وفي غياب نظام معلومات ذي مصداقية وكفاءة –يضيف الوزير الأول- لا يمكن تقييم السياسات العمومية والاقتصادية. ولا يمكن الحكم على نتائجها. إلا إذا بنيت على أساس معطيات تعكس حقيقة الواقع من كل جوانبه.

وأضاف الوزير “ولأن الطبيعة تأبى الفراغ، فكلما غابت المعلومة الرسمية تركت المجال للمشككين. والتقديرات المبنية على خلفيات ونوايا مغرضة”.

وأضاف بن عبد الرحمان “كما لا يعقل أيضا، أن يعتمد الباحثون والطلبة في دراساتهم. على قواعد البيانات التابعة للـمنظمات والهيئات الدولية. ليس هؤلاء فقط ولكن حتى بعض مؤسسات الدولة الرسمية تعتمد أحيانا على مصادر معلومات مجهولة الـمصدر والـمرجعيات الـمنهجية”.

ومن هذا الـمنطلق، فقد وضع رئيس الجمهورية إصلاح هذه الـمنظومة ضمن أحد أهم الإلتزامات في برنامجه. حيث أمر الحكومة بإنشاء شبكة وطنية لجمع الـمعلومات الإحصائية من الـمستوى الـمحلي إلى الـمستوى الوطني. لتعزيز موثوقية الإحصائيات والـمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. من أجل إعطاء الـمزيد من النجاعة والفعالية لأعمال السلطات العمومية والإصلاحات التي يتعين القيام بها.