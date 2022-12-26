الوزير الأول: فتح فروع بنكية جزائرية في الدول العربية

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، عن فتح فروع لبنوك جزائرية في الدول العربية.

وقال أيمن بن عبد الرحمان، خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر: “نسعى مستقبلا لفتع فروع لبنوك جزائرية في البدان العربية بمرافقة صندوق النقد العربي”.

وأشار الوزير الأول، إلى أن الجزائر، كانت من أول الدول التي انضمت لمنصة بونا للمدفوعات في المنطقة العربية. وهي الهيئة التابعة للمؤسسة الإقليمية للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة لصندوق النقد العربي.