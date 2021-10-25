الوزير الأول في السعودية للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وصل الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان إلى العاصمة السعودية الرياض ليشارك. ممثلًا لرئيس الجمهورية، في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز. أمير منطقة الرياض بالنيابة، وسفير الجزائر بالرياض أحمد عبد الصدوق.

وتهدف قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى تشكيل أول تحالف من نوعه في المنطقة. لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط. توفير منصة تجمع بين المعرفة ورأس المال. تعزيز الاستثمار ونقل المعرفة لمواجهة التحديات المشتركة. وضع أسس دبلوماسية المناخ.ىتعزيز الإرادة السياسية اللازمة لإحداث تغيير جذري.

برنامج قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

16:00 – 16:30

كلمة ترحيبة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

16:30 – 16:35

الجلسة الافتتاحية

خطوط عريضة: رؤية المملكة العربية السعودية لتخضير العالم ودور التمويل الأخضر في تمكين التحول للمجتمعات الخضراء.

ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

16:36 – 18:27

الجزء الأول: مناقشات بين رؤساء الدول والحكومات حول الموضوعات التالية

رسم مستقبل مشترك: تحديد الحلول والسياسات الخضراء للأصول البيئية المشتركة، هي طبيعة التهديدات – ما هي الفرص المتاحة؟

نحو أسلوب مشترك لتمكين التحول الأخضر: ما الذي تستطيع الحكومات تقديمه لتمكين الاستدامة المالية؟

كيف نتعاون على المساهمة بأفكارنا في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26)؟

18:28 – 18:46

الجزء الثاني: منظور القطاع المالي

تخصيص 50 تريليون دولار لمشاريع التحول البيئي: ما الذي يجب على الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية فعله لضمان تحولها إلى واقع؟

لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك

فرصة وتحدي: القطاع المالي في رحلته للارتقاء بالتمويل المستدام لتمكين التحول الأخضر

نويل كوين، الرئيس التنفيذي لبنك”إتش إس بي سي”، المملكة المتحدة

تمويل التحول الأخضر: دور قطاع التمويل وأدواته

أندريه إستيفيس، الشريك الأول لشركة ” بانكو بي تي جي باكتوال”

18:47 – 18:57

الجزء الثالث: منظور عالمي

أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

جون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ، الولايات المتحدة الأمريكية

18:58 – 19:00

الجلسة الختامية

ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود