الوزير الأول في زيارة عمل إلى وهران غدا

يشرع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، في زيارة عمل إلى وهران، غدا الإثنين.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، سيعاين الوزير الأول ويتفقد، خلال هذه الزيارة، عددا من المشاريع و المنشآت الرياضية.

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