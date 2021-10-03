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الوزير الأول في زيارة عمل إلى وهران غدا

بقلم نادية بن طاهر
الوزير الأول في زيارة عمل إلى وهران غدا
الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان
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يشرع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، في زيارة عمل إلى وهران، غدا الإثنين.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، سيعاين الوزير الأول ويتفقد، خلال هذه الزيارة، عددا من المشاريع و المنشآت الرياضية.

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