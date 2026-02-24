الوزير الأول في زيارة عمل وتفقد إلى وهران

قام الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، للإشراف على مراسم إحياء الذكرى السبعين “70” لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذكرى الخامسة والخمسين “55” لتأميم المحروقات، الموافق لـ24 فيفري من كل سنة.

ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة التي جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب. ووزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال. ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي. إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت.

ويتضمن برنامج الزيارة إشراف الوزير الأول على مراسم إحياء الذكرى المزدوجة، إلى جانب تفقد مشاريع ذات الصلة بقطاع الطاقة. في إطار متابعة تنفيذ البرامج التنموية وتعزيز ديناميكية الاستثمار.

وتجسد هذه الزيارة التزام الدولة بالاستمرار في تعزيز مكتسبات الوطن، وتكريم دور الطبقة العاملة في التنمية الوطنية. فضلاً عن التأكيد على السيادة الوطنية وترسيخ مسار التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.