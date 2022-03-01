الوزير الأول في يوم الحماية المدنية العالمي.. “رسالتكم دليل مهمتكم النبيلة”

وجه، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، رسالة تقدير وعرفان، لأفراد الحماية المدنية في يومهم العالمي. كما قال الوزير “لا تكفي وحدها عبارات التقدير والعرفان، لكم يا رجال ونساء الحماية المدنية، وأنتم تحتفلون بيومكم العالمي”. تابعا “لما تحملونه على أكتافكم من مسؤولية سلامة المواطن وممتلكاته في زمن الكوارث والأوبئة”.

كما أضاف الوزير الأول،”باحترافيتكم أديتم دوراً محورياً في إخماد حرائق الغابات في عدد من ولايات الوطن”. تابعا “وبشجاعتكم كنتم جدار صدّ في مواجهة جائحة كورونا، وما كان تجندكم هذا لإنقاذ أرواح الآخرين، سوى إعلاءً لقيم الإنسانية”. “والروح الوطنية التي تتشبعون بها.. فرسالتكم دليل مهمتكم النبيلة”.

وتابع الوزير الاول “لن ننسى زملائكم شهداء الواجب، وأدعو المولى عز وجل أن يرحمهم بواسع رحمته”. “وأن يديم على وطننا المفدى نعمة الأمن والاستقرار”.

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ومن جهته، كشف المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 39 وفاة وأكثر من 6 ألاف إصابة بفيروس كورونا في صفوف الحماية المدنية منذ بداية الجائحة.

وفي هذا السياق أكد بوغلاف على هامش الإحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، أن أفراد القطاع تحلو بالشجاعة والعزيمة،

وكانو في الصفوف الاولى خلال جائحة كورونا للتحسيس من مخاطر الوباء.

مضيفا أن الجائحة حتّمت على فطاعه ضرورة التجّند وتسخير كل الامكانيات لمواجهتها.

بالاضافة الى ذالك تم تسخير الامكانيات المادية والبشرية لمواجهة المخاطر التي تهدد حياة المواطنين لاسيما ماتعلق بالكوراث والازمات.

بالمقابل أوضح بوغلاف أن عناصر الحماية تحتاج الى المزيد من الدعم والسند من طرف الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني، اضافة الى المواطنين خصوصا ماتعلق بالكوارث الطبيعية.

وتابع:”ان المسؤلية في حماية الساكنة هي مسؤولية تقع على عاتق الحماية المدنية بالدرجة الاولى وعليه فان هذا القطاع يحتاج الى الدعم والمساندة من قبل الجمعيات الناشطة والمجتمع.”