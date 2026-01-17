الوزير الأول: قطاع النقل يحظى بمتابعة خاصة من طرف رئيس الجمهورية وسيشهد قفزة نوعية

اجتمع الوزير الأول سيفي غريب، مع ممثلي النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير الأول أن قطاع النقل يحظى بمتابعة خاصة واهتمام كبير من طرف رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون نظرا لأهميته الاستراتيجية في المنظومة الوطنية.

كما أعلن غريب عن الانطلاق في ورشات عمل حقيقية مؤطرة برزنامة زمنية محددة. تهدف إلى معالجة مختلف الملفات المهنية والاجتماعية والحد من التراكمات المسجلة داخل القطاع.

وفي ذات السياق، عبر الوزير الأول عن ثقته في المرحلة المقبلة مؤكدا أن قطاع النقل مقبل على قفزة نوعية. من شأنها تحسين ظروف عمل المهنيين والارتقاء بأداء الخدمة العمومية منوها بوعي مهنيي القطاع ودورهم الفعال في ضمان استمرارية هذه الخدمة.

من جهتها، ثمنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة اللقاء الذي يندرج في إطار ترسيخ جسور الثقة بين مؤسسات الدولة ومهنيي قطاع النقل لا سيما سائقي سيارات الأجرة.

كما أكدت استعدادها الدائم للانخراط الإيجابي والمسؤول في كل مسعى إصلاحي جاد بما يخدم مصلحة المهنيين ويحافظ على استقرار القطاع.

