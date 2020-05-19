الوزير الأول: قناة “المعرفة” ستسمح برفع المستوى للالتحاق بالجامعة

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن قناة المعرفة التي تم إطلاقها اليوم بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى 64 ليوم الطالب.

حيث ستسمح برفع المستوى للالتحاق بالجامعة مشيرا في ذات الوقت على أن الطلبة يجب أن يكون لهم مستوى عال في اللغة الانجليزية وتقديم محتوى بيداغوجي لمختلف المستويات.

وأضاف الوزير الأول أن القناة مفتوحة على العالم الحديث تتبلور فيها الأفكار حول الإطار المعيشي للمجتمع ورهانات المستقبل.

كما أن مهام القناة الجديدة هو السماح بتعميم المعارف ونتائج البحث العلمي على المستوى الوطني والعالمي .