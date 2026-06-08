الوزير الأول: كلفني رئيس تشاد بنقل تحياته الخالصة إلى الرئيس تبون الذي وصفه بالرجل العملي

قال الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الاثنين، إنّ رئيس جمهورية تشاد المشير محمد إدريس ديبي إتنو، كلفه بنقل تحياته الخالصة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي وصفه بالرجل العملي ويفعل ما يقول.

وأشار الوزير الأول في تصريح عقب استقباله من قبل رئيس تشاد، إلى “لقد تشرفتُ اليوم بمقابلة فخامة رئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي إتنو. الذي نقلت له تحيات أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما أكدت له ما يوليه سيادتُه من عناية خاصة ومتابعة شخصية لتعزيز روابط الأخوة وعلاقات التعاون الثنائي وترقية الحوار السياسي بين البلدين الشقيقين”.

و تطرق، غريب خلال اللقاء، إلى مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بقدرة 2×20 ميغاواط، الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة جمهورية تشاد. والذي تشرفت اليوم، رفقة أخي الوزير الأول، اللاماي هالينا، بوضع حجر أساسه، من أجل مباشرة أشغال إنجازه.

كما اعتبر الوزير الأول المشروع “أولى ثمار المرحلة الجديدة التي انتقلت إليها العلاقات بين الجزائر وتشاد. والتي تتميز بالنجاعة والفعالية والالتزام السياسي المشترك على أعلى مستوى، يعكس الإرادة السياسية الصادقة التي يتقاسمها قائدا البلدين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو. وعزمهما الراسخ على الارتقاء بعلاقات التضامن والتعاون الثنائي إلى أعلى المراتب. وفق خارطة طريق واضحة ومحددة، رسما معالمها خلال المحادثات التي جمعتهما بمناسبة زيارة رئيس جمهورية تشاد إلى الجزائر في أفريل المنصرم. وما صاحبها من استحقاقات ثنائية هامة. لاسيما انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية - التشادية.

كما تم خلال هذه المقابلة استعراض مختلف أوجه التعاون بين البلدين. لاسيما في مجالات الطاقة والمحروقات والبنى التحتية والتكوين والتعليم العالي والنقل. وتأكيد أهمية مواصلة العمل سويا من أجل ضمان متابعة دورية لمختلف برامج التعاون والمشاريع القائمة بين البلدين.

ومن جهته، أعرب لي فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، عن تحياته الخالصة لأخيه سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وبالغ تقديره له. مؤكدا إرادته الصادقة لمواصلة العمل معه من أجل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما أعرب فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو عن بالغ شكره لرئيس الجمهورية، على رعايته الشخصية لمشروع محطة توليد الكهرباء. التي تم وضح حجر أساسها اليوم. مشيدا بما تعكسه هذه الخطوة من التزام صادق، وبما يحمله المشروع من إضافة نوعية للجهود التنموية لجمهورية تشاد. لاسيما في مجال الطاقة.

واستمع الوزير الأول خلال هذه المقابلة لرؤية الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، وتحليلاته الوجيهة بخصوص ترقية الحوار السياسي بين البلدين. وتعزيز الشراكة بينهما. لاسيما من خلال استغلال وتوظيف كافة فرص التعاون وتحديد أولويات المرحلة المقبلة. بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تم خلال اللقاء التطرق أيضا إلى واقع وآفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ومستوى تقدم المشاريع الهيكلية الاستراتيجية في المنطقة. مع تأكيد أهميتها في تعزيز مسار التنمية الاقتصادية والاندماج الإقليمي.

وأخيرا، فقد تناولت المحادثات أيضا مختلف التحديات في المنطقة. وأهمية التشاور والتنسيق الثنائيَّيْن، في سبيل مواجهتها بما يتوافق مع الرؤية المشتركة لقائدي البلدين. وبما يستجيب لمتطلبات تعزيز السلم والأمن والتنمية في منطقتنا.

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