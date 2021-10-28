الوزير الأول: كل الأماكن محجوزة بسفينة باجي مختار3 خلال شهر نوفمبر

صرح الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان، اليوم الخميس، خلال تدشينه باخرة نقل المسافرين باجي مختار 3. أن هذه الأخيرة تمثل ثالث باخرة لنقل المسافرين التي تدخل حيز الخدمة الأسبوع المقبل.

وبارك الوزير الاول هذا الانجاز للجزائر، متمنيا أن يستعمل هذا المرفق أحسن استعمال، والمحافظة عليه. من أجل إعطاء أجمل صورة عن الجزائر. وكذا من أجل السماح للجزائر بالعودة إلة مسارات السياحة الدولية.

وأشار الوزير الأول أنه للجزائر كل الإمكانيات من أجل الولوج لهذه المسالك. ومن أجل أن تستغل كل هذه إمكانياتها السياحية.

ودعا أيمن بن عبد الرحمان جميع العاملين على مستوى هذا المرفق، وكذا المسؤولين. متابعة الاستغلال الأمثل لهاته السفينة بكل مرافقها.

وأضاف الوزير الأول “كما لاحظتم هي مدينة عائمة بكل المرافق والتي تليق بفنادق 5 نجوم. وبذلك أرجو من العاملين وكذا المسافرين الحفاظ عليه”.

وأفاد الوزير الأول بالمناسبة أن كل الأماكن محجوزة على متن سفينة باجي مختار 3 خلال شهر نوفمبر القادم.

وقال الوزير الأول إن هذا يدل على أن وجهة الجزائر مرغوب فيها بكثير. وعودة الجزائريين للسفر عبر الطرق البحرية هي عودة ميمونة، سيتم العمل على تدعيمها.